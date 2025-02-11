Утверждено соглашение между Азербайджаном и Россией по МТК "Север-Юг"

16:17

Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации для развития транзитных грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, после вступления соглашения в силу Министерство цифрового развития и транспорта должно обеспечить реализацию его положений, а Министерство иностранных дел — направить уведомление правительству России о выполнении Азербайджаном необходимых внутригосударственных процедур для вступления соглашения в силу.

Документ был подписан 21 декабря 2024 года в Москве.

В документе указано, что цель соглашения заключается в повышении эффективности транспортных связей и увеличении потенциала западного маршрута МТК "Север - Юг".

РФ и Азербайджан будут обеспечивать свободное перемещение грузов по своим территориям при транзитных перевозках с учетом требований документа и законодательства двух стран. Правила таможенного контроля будут опираться как на соглашение с законодательством, так и на международные договоры, в которых участвуют Москва и Баку.

Соглашение устанавливает гарантированный объем грузов, который должен ежегодно перевозиться через территорию Азербайджана после модернизации соответствующей железнодорожной инфраструктуры. Это не менее 5 млн тонн начиная с 1 января 2028 года и не менее 15 млн тонн после принятия соответствующего решения сторонами.

Отдельный пункт соглашения регулирует вопросы компенсаций между ОАО "Российские железные дороги" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги", если какая-то из сторон не сможет выполнить обязательства по транзиту.