Утверждена схема электроснабжения станции B-04 бакинского метро

Согласованы и утверждены принципиальные электрические схемы и спецификации электрооборудования тяговых и понижающих подстанций станции под условным названием B-04 фиолетовой линии ЗАО ”Бакинский метрополитен“.

Согласованы и утверждены принципиальные электрические схемы и спецификации электрооборудования тяговых и понижающих подстанций станции под условным названием B-04 фиолетовой линии ЗАО ”Бакинский метрополитен“.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский метрополитен.

Отмечается, что в связи с этим главный инженер по эксплуатации ЗАО “Бакинский метрополитен” Алихан Османов и его заместитель Азад Мустафаев, находящиеся с рабочим визитом в столице Австрии Вене, ознакомились в головном офисе компании Siemens с производством оборудования для подстанции “28 мая”(A-2), которая подлежит капитальному ремонту.

ЗАО уже почти 10 лет сотрудничает с компанией Siemens в рамках совершенствования системы электроснабжения метрополитена. На данный момент в соответствии с 17 договорами, заключенными с компанией, введена в эксплуатацию новая подстанция “8 ноября”, в электродепо “Нариманов” полностью реконструированы и оснащены современным оборудованием.