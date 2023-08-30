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Утверждена форма разрешения на эксплуатацию некоторых зданий нежилого назначения

Утверждена форма разрешения на эксплуатацию некоторых зданий нежилого назначения Кабинет министров утвердил ”Форму разрешения на эксплуатацию зданий нежилого назначения, в которых до 1 июня 2023 года завершены строительно-монтажные работы, включая строительство всех этажей, боковых стен и кровли, созданных в результате строительства,
Инфраструктура
30 августа 2023 г. 18:14
Утверждена форма разрешения на эксплуатацию некоторых зданий нежилого назначения

Кабинет министров утвердил ”Форму разрешения на эксплуатацию зданий нежилого назначения, в которых до 1 июня 2023 года завершены строительно-монтажные работы, включая строительство всех этажей, боковых стен и кровли, созданных в результате строительства, реконструкции, перепланировки, восстановления, ремонта и другой строительной деятельности объекта строительства".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Внесение поправок в постановление может быть произведено в соответствии с “Положением о порядке разработки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти”, утвержденным Указом президента страны от 24 августа 2002 года.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi qeyri-yaşayış təyinatlı binaların istismarına icazənin forması təsdiq edilib

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