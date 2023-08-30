Утверждена форма разрешения на эксплуатацию некоторых зданий нежилого назначения

Кабинет министров утвердил ”Форму разрешения на эксплуатацию зданий нежилого назначения, в которых до 1 июня 2023 года завершены строительно-монтажные работы, включая строительство всех этажей, боковых стен и кровли, созданных в результате строительства,

Кабинет министров утвердил ”Форму разрешения на эксплуатацию зданий нежилого назначения, в которых до 1 июня 2023 года завершены строительно-монтажные работы, включая строительство всех этажей, боковых стен и кровли, созданных в результате строительства, реконструкции, перепланировки, восстановления, ремонта и другой строительной деятельности объекта строительства".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Внесение поправок в постановление может быть произведено в соответствии с “Положением о порядке разработки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти”, утвержденным Указом президента страны от 24 августа 2002 года.