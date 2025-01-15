Утвержден устав транспортно-коммуникационного холдинга AZCON

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил устав Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.
В документе перечислены государственные предприятия, а также хозяйственные общества и публично-правовые лица с государственной долей, которые войдут в структуру AZCON.
Отметим, что Ильхам Алиев 7 ноября 2024 года подписал указ о создании Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON).
Целью создания холдинга является усовершенствование работы государственных предприятий, функционирующих в транспортно-коммуникационной сфере, в том числе создание гибкой системы управления для повышения их экономической рентабельности и увеличения доходов госбюджета Азербайджана.