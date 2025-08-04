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Утвержден список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Госагентства водных ресурсов

Утвержден список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Госагентства водных ресурсов Кабинет министров утвердил "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана".
Инфраструктура
4 августа 2025 г. 12:17
Утвержден список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Госагентства водных ресурсов

Кабинет министров утвердил "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, в список включены Региональная служба водной мелиорации, Объединенная служба водоснабжения крупных городов, Научно-исследовательский институт воды и мелиорации, Дирекция строящихся объектов, Институт проектирования водно-мелиоративного комплекса, а также учреждения, подведомственные Службе государственного контроля за использованием и охраной вод при Агентстве - ООО "Седам" и Центральная лаборатория.

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Версия на азербайджанском языке ADSEA-nın strukturuna daxil olmayan tabeli qurumların siyahısı təsdiqlənib

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