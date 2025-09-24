Утвержден состав постоянной комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов
- 24 сентября, 2025
- 11:27
Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении "Положения о постоянной комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов" и "Состава и порядка деятельности постоянной комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов".
Как сообщает Report, постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
