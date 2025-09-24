Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Утвержден состав постоянной комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов

    Инфраструктура
    • 24 сентября, 2025
    • 11:27
    Утвержден состав постоянной комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов

    Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении "Положения о постоянной комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов" и "Состава и порядка деятельности постоянной комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов".

    Как сообщает Report, постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Aviasiya hadisələrinin və insidentlərinin araşdırılması üzrə daimi komissiyanın tərkibi təsdiqlənib
    Azerbaijan okays composition of standing commission for investigation of aviation accidents

