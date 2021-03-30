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Утвержден состав Наблюдательного совета АЖД

Утвержден состав Наблюдательного совета АЖД Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Инфраструктура
30 марта 2021 г. 15:28
Утвержден состав Наблюдательного совета АЖД
Ильхам Алиев
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Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает Report, состав Наблюдательного совета следующий:

Председатель наблюдательного совета:

Рашад Набиев - министр транспорта, связи и высоких технологий

Члены наблюдательного совета:

Эмин Гусейнов - помощник первого вице-президента

Азер Мурсагулов - директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов

Руслан Алиханов – генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга

Эмиль Меджидов - советник министра экономики Азербайджанской Республики.

Отметим, что ранее президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 20 июля 2009 года о создании ЗАО ”Азербайджанские железные дороги".

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