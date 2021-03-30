Утвержден состав Наблюдательного совета АЖД

Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Как сообщает Report, состав Наблюдательного совета следующий:
Председатель наблюдательного совета:
Рашад Набиев - министр транспорта, связи и высоких технологий
Члены наблюдательного совета:
Эмин Гусейнов - помощник первого вице-президента
Азер Мурсагулов - директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов
Руслан Алиханов – генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга
Эмиль Меджидов - советник министра экономики Азербайджанской Республики.
Отметим, что ранее президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 20 июля 2009 года о создании ЗАО ”Азербайджанские железные дороги".