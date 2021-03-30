Утвержден состав Наблюдательного совета АЖД

Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Президент Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает Report, состав Наблюдательного совета следующий:

Председатель наблюдательного совета:

Рашад Набиев - министр транспорта, связи и высоких технологий

Члены наблюдательного совета:

Эмин Гусейнов - помощник первого вице-президента

Азер Мурсагулов - директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов

Руслан Алиханов – генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга

Эмиль Меджидов - советник министра экономики Азербайджанской Республики.

Отметим, что ранее президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение от 20 июля 2009 года о создании ЗАО ”Азербайджанские железные дороги".