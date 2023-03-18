Утвержден генплан развития города Физули до 2040 года

Кабинет министров утвердил генеральный план развития города Физули до 2040 года.

Кабинет министров утвердил генеральный план развития города Физули до 2040 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Постановление было принято в соответствии с пунктом 4.2 указа президента Азербайджана №695 от 4 сентября 2012 года "О применении закона Азербайджанской Республики от 29 июня 2012 года №392-IVQ "Об утверждении Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики, вступлении его в силу и связанном с этим правовом регулировании" с учетом предложения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.