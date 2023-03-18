Утвержден генплан развития города Физули до 2040 года

Кабинет министров утвердил генеральный план развития города Физули до 2040 года.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Постановление было принято в соответствии с пунктом 4.2 указа президента Азербайджана №695 от 4 сентября 2012 года "О применении закона Азербайджанской Республики от 29 июня 2012 года №392-IVQ "Об утверждении Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики, вступлении его в силу и связанном с этим правовом регулировании" с учетом предложения Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.