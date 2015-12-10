Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня утром в движении поездов Бакинского метрополитена наблюдалась задержка.

Как сообщает Report, курсирующий по "зеленой ветке" поезд вынужден был задержаться на 10 минут по графику.

Глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев сообщил, что причиной задержки стала неисправность одного из поездов.

"В результате, интервал между поездами был нарушен. Однако сейчас движение поездов по графику возобновлено", - отметил Н.Пашаев.