О нас

Уточнены планы по строительству водохранилища в Карабахе

Уточнены планы по строительству водохранилища в Карабахе Водохранилище "Баргюшадчай" общей емкостью 70,5 млн кубометров предполагается построить вблизи села Бахтиярлы выше районного центра Губадлы.
Инфраструктура
14 марта 2024 г. 18:35
Уточнены планы по строительству водохранилища в Карабахе

Водохранилище "Баргюшадчай" общей емкостью 70,5 млн кубометров предполагается построить вблизи села Бахтиярлы выше районного центра Губадлы.

Об этом Report сообщил начальник отдела инвестиций и управления проектами Государственного агентства водных ресурсов Чингиз Аббасов.

"Водохранилище обеспечит поливной водой 12 тыс. гектаров посевных площадей на территории Губадлинского района", - сказал Ч. Аббасов.

По его словам, в рамках проекта также рассматривается обеспечение питьевой водой некоторых районов.

На магистральном трубопроводе, отходящем от водохранилища "Баргюшадчай", предусмотрено строительство 3 гидроэлектростанций общей мощностью 36 МВт, добавил Ч. Аббасов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qarabağda inşa ediləcək su anbarının tikintisilə bağlı planlar dəqiqləşdirilib

Самое важное

Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
13 марта 2024 г. 21:31
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
13 марта 2024 г. 21:01
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
13 марта 2024 г. 20:33
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
13 марта 2024 г. 20:22
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
13 марта 2024 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
13 марта 2024 г. 11:07
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi