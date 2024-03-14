Уточнены планы по строительству водохранилища в Карабахе

Водохранилище "Баргюшадчай" общей емкостью 70,5 млн кубометров предполагается построить вблизи села Бахтиярлы выше районного центра Губадлы.
Об этом Report сообщил начальник отдела инвестиций и управления проектами Государственного агентства водных ресурсов Чингиз Аббасов.
"Водохранилище обеспечит поливной водой 12 тыс. гектаров посевных площадей на территории Губадлинского района", - сказал Ч. Аббасов.
По его словам, в рамках проекта также рассматривается обеспечение питьевой водой некоторых районов.
На магистральном трубопроводе, отходящем от водохранилища "Баргюшадчай", предусмотрено строительство 3 гидроэлектростанций общей мощностью 36 МВт, добавил Ч. Аббасов.