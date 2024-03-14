Уточнены планы по строительству водохранилища в Карабахе

Водохранилище "Баргюшадчай" общей емкостью 70,5 млн кубометров предполагается построить вблизи села Бахтиярлы выше районного центра Губадлы.

Водохранилище "Баргюшадчай" общей емкостью 70,5 млн кубометров предполагается построить вблизи села Бахтиярлы выше районного центра Губадлы.

Об этом Report сообщил начальник отдела инвестиций и управления проектами Государственного агентства водных ресурсов Чингиз Аббасов.

"Водохранилище обеспечит поливной водой 12 тыс. гектаров посевных площадей на территории Губадлинского района", - сказал Ч. Аббасов.

По его словам, в рамках проекта также рассматривается обеспечение питьевой водой некоторых районов.

На магистральном трубопроводе, отходящем от водохранилища "Баргюшадчай", предусмотрено строительство 3 гидроэлектростанций общей мощностью 36 МВт, добавил Ч. Аббасов.