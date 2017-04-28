Уточнен перечень документов для получения льготных квартир

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Близятся к завершению работы по запуску электронной системы "Льготное жилье" на портале “Электронное правительство” с целью обеспечения получения льготного жилья, находящегося в распоряжении ООО MİDA. Об этом сообщили Report в пресс-службе MİDA.

“В течение этого периода в результате эффективного сотрудничества с соответствующими государственными органами уточнен список документов для граждан, которые имеют право на получение льготного жилья. В то же время предприняты меры для интеграции системы "Льготное жилье" с соответствующими базами данных в целях сведения к минимуму периода проверки документов соответствующими органами”, - говорится в заявлении.

Документы сгруппированы по категориям лиц, имеющих право на получение льготного жилья, и размещены на веб-сайте MİDA (www.mida.az) в разделах “Кто может приобрести льготное жилье?" и "Требуемые документы".

Информация о дате начала приема документов будет представлена дополнительно.