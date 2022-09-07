Utair увеличивает количество авиарейсов в Баку

В сентябре российская авиакомпания Utair увеличивает количество рейсов в Баку из Самары и Санкт-Петербурга.
Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.
"Мы видим, что туристический поток в Азербайджан стабильно растет не только из Москвы, но и из регионов. Вводим новые и дополнительные рейсы, чтобы сделать путешествия пассажиров еще удобнее. Сейчас компания выполняет прямые рейсы в Баку — из Грозного, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени и Уфы. Также в расписании Utair есть рейсы в Гянджу и Нахчыван", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.
В сентябре Utair увеличивает количество рейсов в Баку из Самары и Санкт-Петербурга.
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Маршрут
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День
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Туда
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Обратно
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Самара - Баку
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чт, пт, вс
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13:00
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16:25
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Санкт-Петербург – Баку
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пн, ср, чт, пт
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10:15
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16:40