Utair увеличивает количество авиарейсов в Баку

В сентябре российская авиакомпания Utair увеличивает количество рейсов в Баку из Самары и Санкт-Петербурга.

В сентябре российская авиакомпания Utair увеличивает количество рейсов в Баку из Самары и Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию.

"Мы видим, что туристический поток в Азербайджан стабильно растет не только из Москвы, но и из регионов. Вводим новые и дополнительные рейсы, чтобы сделать путешествия пассажиров еще удобнее. Сейчас компания выполняет прямые рейсы в Баку — из Грозного, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени и Уфы. Также в расписании Utair есть рейсы в Гянджу и Нахчыван", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

В сентябре Utair увеличивает количество рейсов в Баку из Самары и Санкт-Петербурга.