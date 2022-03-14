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Utair перевела в российский реестр все свои самолеты

Utair перевела в российский реестр все свои самолеты Российская авиакомпания Utair перевела все 50 самолетов в российский государственный реестр гражданских воздушных судов.
Инфраструктура
14 марта 2022 г. 17:37
Utair перевела в российский реестр все свои самолеты

Российская авиакомпания Utair перевела все 50 самолетов в российский государственный реестр гражданских воздушных судов.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", за месяц около 180 самолетов было переведено в российский реестр судов, в том числе самолеты авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", Utair, "Россия" и "Ижавиа". До этого в нем было около 70 самолетов.

"Авиакомпания перевела в отечественный реестр 50 самолетов, которые выполняют рейсы по маршрутной сети Utair как внутри страны, так и за рубежом",— говорится в сообщении компании.

Сегодня президент Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который позволяет регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний. Кроме того, лайнерам будут выдавать российские сертификаты летной годности.

26 февраля в рамках пакета санкций ЕС запретил поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. В ответ Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить все международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. К рекомендации уже прислушались "Аэрофлот", "Победа" и S7 Airlines.

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