Услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости подешевели

Тарифный (ценовой) совет принял решение о регулировании тарифов на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости.

Тарифный (ценовой) совет принял решение о регулировании тарифов на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет.

Согласно информации, постановлением утверждены тарифы на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости.

Вместо этого было отменено постановление совета от 4 января 2021 года ”О регулировании тарифов на услуги, оказываемые органами государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики в связи с кадастром, регистрацией и технической инвентаризацией недвижимого имущества и земельных участков".

Данное решение вступает в силу с 14 августа.