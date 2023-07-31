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Услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости подешевели

Услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости подешевели Тарифный (ценовой) совет принял решение о регулировании тарифов на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости.
Инфраструктура
31 июля 2023 г. 18:12
Услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости подешевели

Тарифный (ценовой) совет принял решение о регулировании тарифов на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет.

Согласно информации, постановлением утверждены тарифы на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости.

Вместо этого было отменено постановление совета от 4 января 2021 года ”О регулировании тарифов на услуги, оказываемые органами государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики в связи с кадастром, регистрацией и технической инвентаризацией недвижимого имущества и земельных участков".

Данное решение вступает в силу с 14 августа.

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