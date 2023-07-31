Услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости подешевели

Тарифный (ценовой) совет принял решение о регулировании тарифов на услуги по регистрации, технической инвентаризации и кадастру недвижимости.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет.
Согласно информации, постановлением
Вместо этого было отменено постановление совета от 4 января 2021 года ”О регулировании тарифов на услуги, оказываемые органами государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики в связи с кадастром, регистрацией и технической инвентаризацией недвижимого имущества и земельных участков".
Данное решение вступает в силу с 14 августа.