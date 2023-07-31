Услуги по недвижимости на освобожденных территориях будут оказываться по льготным тарифам

В Азербайджане на услуги по недвижимости в Абшеронском районе, городах Гяндже и Сумгайыте будет применяться коэффициент 0,8, в других городах и районах - коэффициент 0,7, на освобожденных территориях - коэффициент 0,5.

В Азербайджане на услуги по недвижимости в Абшеронском районе, городах Гяндже и Сумгайыте будет применяться коэффициент 0,8, в других городах и районах - коэффициент 0,7, на освобожденных территориях - коэффициент 0,5.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении Тарифного (ценового) совета о регулировании тарифов на услуги по регистрации недвижимого имущества, технической инвентаризации и кадастровые услуги.

Кроме того, в постановлении отмечается, что к платам за услуги по недвижимому имуществу членов семей шехидов, военнослужащих и гражданских лиц, ставших инвалидами в результате боевых действий, применяется коэффициент 0,5.