​Услуги на грузоперевозки в Азербайджане подорожали на 19%

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года в транспортном секторе Азербайджана тарифы на транспортировку нефти и газа по трубопроводам выросли на 7,5% и 33,0% соответственно.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный месяц тарифы на международные грузоперевозки по воздушному транспорту выросли на 31,7%, железнодорожному транспорту - 28,6%, морскому транспорту - 28,5%.

Стоимость международных грузоперевозок по автомобильному транспорту снизилась на 1,4%, тарифы на внутренние грузоперевозки не изменились.

В целом тарифы на грузоперевозки в транспортном секторе в месячном исчислении выросли на 18,9%.