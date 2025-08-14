О нас

Инфраструктура
14 августа 2025 г. 16:48
Парковки на Бакинском железнодорожном вокзале временно не будут функционировать

На территории Бакинского железнодорожного вокзала временно приостанавливаются услуги парковки из-за строительных работ рядом со станцией метро "28 Мая".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, ЗАО "Бакинский метрополитен" начинает строительство вентиляционной шахты вблизи Бакинского железнодорожного вокзала в районе станции метро "28 Мая" в рамках подготовительных работ к возведению туннеля длиной около 200 м. Одна из строительных площадок расположена на территории автомобильной парковки, реконструированной для встречи и проводов пассажиров, на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашгая.

В целях соблюдения требований безопасности территория будет ограждена, а услуга парковки - временно приостановлена. Пассажиры смогут попасть на территорию вокзала через верхнюю часть шлагбаума на парковке и через другие входы.

Строительные работы не будут препятствовать функционированию Бакинского железнодорожного вокзала и движению поездов по расписанию.

Версия на азербайджанском языке Bakı Dəmiryol Vağzalında parklanma xidməti müvəqqəti dayandırılır

Последние новости

