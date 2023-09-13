Ускорено строительство автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын

На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого по поручению президента Азербай

На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын, одного из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемого по поручению президента Азербайджана и сыгравшего важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Длина автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын, берущей свое начало от участка магистральной автомобильной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, проходящего вблизи Худаферинского водохранилища, составляет 56,4 км. Также ведется строительство новой автомобильной дороги протяженностью 14 км от населенного пункта Ханлыг до города Губадлы. Общая протяженность дорог составляет 70,4 км.

Проектом также предусмотрено строительство 7 тоннелей общей протяженностью 2 397 м.

Строительство новой автомобильной дороги осуществляется в соответствии с составленным графиком и с соблюдением технологической последовательности. Для своевременного завершения строительных работ на территории привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

Эта автомобильная дорога, проходящая по территории Зангиланского, Губадлинского и Лачынского районов, охватывает более 30 населенных пунктов указанных районов, включая города Губадлы и Лачын.