Усиливаются требования к операторам для заказа такси относительно защиты персональных данных

В Азербайджане операторы для заказа такси с учетом требований статьи 15-й закона "О персональных данных" должны будут проводить госрегистрацию информационной системы персональных данных.

В Азербайджане операторы для заказа такси с учетом требований статьи 15-й закона "О персональных данных" должны будут проводить госрегистрацию информационной системы персональных данных.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "Об автомобильном транспорте".

В документе отмечается, что все операторы для заказа такси по каждому заказу такси должны обеспечить передачу в режиме реального времени обезличенных данных, перечень которых утверждается соответствующим органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.