О нас

Усиливаются требования к операторам для заказа такси относительно защиты персональных данных

Усиливаются требования к операторам для заказа такси относительно защиты персональных данных В Азербайджане операторы для заказа такси с учетом требований статьи 15-й закона "О персональных данных" должны будут проводить госрегистрацию информационной системы персональных данных.
Инфраструктура
12 июня 2023 г. 11:05
Усиливаются требования к операторам для заказа такси относительно защиты персональных данных

В Азербайджане операторы для заказа такси с учетом требований статьи 15-й закона "О персональных данных" должны будут проводить госрегистрацию информационной системы персональных данных.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "Об автомобильном транспорте".

В документе отмечается, что все операторы для заказа такси по каждому заказу такси должны обеспечить передачу в режиме реального времени обезличенных данных, перечень которых утверждается соответствующим органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Taksi operatorlarına qarşı fərdi məlumatların mühafizəsi ilə bağlı tələblər gücləndirilir

Другие новости из категории

В Азербайджане определяют госпошлину за разрешение на осуществление автомобильных перевозок
В Азербайджане определяют госпошлину за разрешение на осуществление автомобильных перевозок
12 июня 2023 г. 11:34
Ужесточаются требования к работе глобальных агрегаторов такси в Азербайджане
Ужесточаются требования к работе глобальных агрегаторов такси в Азербайджане
12 июня 2023 г. 11:24
В поездах Баку-Сумгайыт не будет вагонов бизнес-класса
В поездах Баку-Сумгайыт не будет вагонов бизнес-класса
12 июня 2023 г. 11:16
В Азербайджане усиливается контроль за деятельностью такси
В Азербайджане усиливается контроль за деятельностью такси
12 июня 2023 г. 11:03
В Азербайджане установка таксометров в такси будет обязательной
В Азербайджане установка таксометров в такси будет обязательной
12 июня 2023 г. 11:01
На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются заторы
На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются заторы
12 июня 2023 г. 08:24
В Баку прошел общегородской субботник
ФотоВ Баку прошел общегородской субботник
10 июня 2023 г. 17:29
Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
10 июня 2023 г. 09:45
Анар Джебраиллы: До конца года планируется подача воды в город Физули
Анар Джебраиллы: До конца года планируется подача воды в город Физули
9 июня 2023 г. 19:54
Азерсу: Завершено 95% работ по восстановлению сети водоснабжения в Лачыне
"Азерсу": Завершено 95% работ по восстановлению сети водоснабжения в Лачыне
9 июня 2023 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi