​Усиливается техническое оснащение Управления национального архива

Управление национального архива закупит аппараты скоростного сканирования и копирования.

Как передает Report, об этом говорится в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым распоряжением "Об утверждении Государственной программы по развитию архивной работы в Азербайджанской Республике на 2020 - 2025 годы".

Так, Управлению национального архива поручено в рамках средств, предусмотренных госбюджетом, обеспечить себя аппаратами скоростного сканирования и копирования для документов из госархивов, а также необходимой техникой и оборудованием для химической очистки и переписывания кино-фото-фонодокументов