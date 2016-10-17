Усилен контроль за дорогами Баку

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В связи с продолжающейся со вчерашнего вечера дождливой погодой на некоторых улицах и проспектах Баку наблюдается плотное движение автомобилей. С учетом текущей ситуации Бакинское транспортное агентство перешло на усиленный режим работы.

Как сообщили Report в Агентстве, в целях обеспечения безопасности снижена максимально допустимая скорость движения на дорогах от станции метро "Короглу" до поселка Бузовна, а также от Международного аэропорта Гейдар Алиев до кафе "Наргиля" (Зыхское шоссе). Скорость движения на полосах указанных автомагистралей снижена на 20 км/ч - со 120 до 100 км/ч, со 100 до 80 км/ч, с 80 до 60 км/ч соответственно. Помимо этого, усилено наблюдение за дорогами посредством камер наблюдения Центра интеллектуального управления транспортом в целях уменьшения пробок и обеспечения интенсивного и безопасного движения на дорогах.

В то же время для обеспечения своевременных и комфортных перевозок пассажиров в течение дня даны особые указания действующим в столице соответствующим компаниям. Им поручено соблюдать при перевозках установленные пределы скорости с учетом фактических погодных условий, сократить интервалы движения пассажирских автобусов, а также при необходимости увеличить количество транспортных средств в часы пик. При несоблюдении данных требований в отношении перевозчиков будут предприняты меры в соответствии с законодательством. Граждан просят сообщать о любых правонарушениях на общественном транспорте в колл-центр Alo 141.