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Ущерб врачебно-санитарной службы АЖД сократился на 45% 

Ущерб врачебно-санитарной службы АЖД сократился на 45%  Врачебно-санитарная служба ЗАО" Азербайджанские железные дороги" завершила 2021 год с чистым убытком в размере 39 тыс манатов.
Инфраструктура
24 июня 2022 г. 17:41
Ущерб врачебно-санитарной службы АЖД сократился на 45% 

Врачебно-санитарная служба ЗАО" Азербайджанские железные дороги" завершила 2021 год с чистым убытком в размере 39 тыс манатов.

Это на 45% меньше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность организации.

В прошлом году основные операционные доходы врачебно-санитарной службы составили 2,117 млн. манатов (на 6,6% больше, чем годом ранее), операционные доходы- 9,049 млн. манатов (рост на 2,5% ), выплаты по налогу на прибыль составили 28 тысяч манатов (рост на 4% ).

На 1 января текущего года активы врачебно-санитарной службы составили 10,22 млн манатов, что на 0,8% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства организации выросли на 10,9% - до 1,212 млн. манатов, а балансовый капитал снизился на 0,4% - до 9,008 млн. манатов.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın Həkim-Sanitar Xidmətinin zərəri 45 % azalıb

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