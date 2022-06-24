Ущерб врачебно-санитарной службы АЖД сократился на 45%

Врачебно-санитарная служба ЗАО" Азербайджанские железные дороги" завершила 2021 год с чистым убытком в размере 39 тыс манатов.

Врачебно-санитарная служба ЗАО" Азербайджанские железные дороги" завершила 2021 год с чистым убытком в размере 39 тыс манатов.

Это на 45% меньше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность организации.

В прошлом году основные операционные доходы врачебно-санитарной службы составили 2,117 млн. манатов (на 6,6% больше, чем годом ранее), операционные доходы- 9,049 млн. манатов (рост на 2,5% ), выплаты по налогу на прибыль составили 28 тысяч манатов (рост на 4% ).

На 1 января текущего года активы врачебно-санитарной службы составили 10,22 млн манатов, что на 0,8% больше, чем годом ранее. За отчетный период обязательства организации выросли на 10,9% - до 1,212 млн. манатов, а балансовый капитал снизился на 0,4% - до 9,008 млн. манатов.