Ущерб "Азербайджанских железных дорог" сократился на 39%

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" завершило 2019 год с убытком в 228,418 млн манатов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" завершило 2019 год с убытком в 228,418 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность учреждения, это на 38,6% меньше, чем в 2018 году.

Операционные доходы АЖД в прошлом году составили 406,039 млн манатов (практически не изменились), операционные расходы - 459,504 тыс. манатов (на 11,1% меньше), прочие расходы - 171,17 млн манатов (на 34% меньше), выплаты по налогу на прибыль - 3,783 млн манатов (в 2,4 раза больше).

Активы АЖД на 1 января этого года составили 4 856,831 млн манатов, что на 14,2% больше, чем годом ранее. Из них 4 127,678 млн манатов - это стоимость имущества, строительства и оборудования. В 2019 году эта цифра выросла на 18,25%.

За отчетный период обязательства акционерного общества сократились на 1,9% и составили 2 978,916 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 54,4% и достиг 1 877,915 млн манатов.