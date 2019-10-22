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Уровень воды в Мингячевирском водохранилище обновил 40-летний минимум

​Уровень воды в Мингячевирском водохранилище обновил 40-летний минимум

Глобальные изменения климата последних лет не обошли стороной и Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил завотделом эксплуатации водохранилищ и гидроузлов ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Эльхан Гусейнов.

По его словам, уровень воды в реке Кура в последние годы снижается, что сказывается на работе Мингячевирского водохранилища: "Сейчас уровень воды достиг самого низкого за 40 лет значения. Это влияет на водоснабжение некоторых районов. На данный момент мы пытаемся устранить проблему. Например, в прошлом году на Верхне-Ширванском канале были проведены дноуглубительные работы".

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