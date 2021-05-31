"Уральские Авиалинии" запускают прямые рейсы из Перми в Баку

Полетная программа рассчитана до 28 октября

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 3 июня начнет летать из Перми в Баку (Азербайджан).

Как передает Report, в расписании аэропорта Большое Савино указано, что полетная программа рассчитана до 28 октября. Вылеты запланированы еженедельно по четвергам. Расстояние от Перми до Баку самолет преодолеет за 3 часа 5 минут.

Продажа билетов открыта на сайте перевозчика. Сейчас стоимость перелета в одну сторону начинается от 15,2 тыс. рублей (207,5 долларов США). Уточняется, что это промо-цена. Стоимость билета эконом-класса стартует от 17,7 тыс. рублей (241,6 долларов США).