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"Уральские Авиалинии" запускают прямые рейсы из Перми в Баку

"Уральские Авиалинии" запускают прямые рейсы из Перми в Баку Полетная программа рассчитана до 28 октября
Инфраструктура
31 мая 2021 г. 12:05
Уральские Авиалинии запускают прямые рейсы из Перми в Баку

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 3 июня начнет летать из Перми в Баку (Азербайджан).

Как передает Report, в расписании аэропорта Большое Савино указано, что полетная программа рассчитана до 28 октября. Вылеты запланированы еженедельно по четвергам. Расстояние от Перми до Баку самолет преодолеет за 3 часа 5 минут.

Продажа билетов открыта на сайте перевозчика. Сейчас стоимость перелета в одну сторону начинается от 15,2 тыс. рублей (207,5 долларов США). Уточняется, что это промо-цена. Стоимость билета эконом-класса стартует от 17,7 тыс. рублей (241,6 долларов США).

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Версия на азербайджанском языке “Ural Hava Yolları” Permdən Bakıya birbaşa uçuşlara başlayır

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