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"Уральские Авиалинии" вывезут граждан РФ из Азербайджана

"Уральские Авиалинии" вывезут граждан РФ из Азербайджана Рейсы предназначаются для перевозки пассажиров, имеющих гражданство или право въезда в Россию
Инфраструктура
4 декабря 2020 г. 17:23
Уральские Авиалинии вывезут граждан РФ из Азербайджана

Авиакомпания "Уральские Авиалинии" в декабре выполнит три чартерных рейса по маршруту Баку-Москва (аэропорт "Жуковский") для вывоза российских граждан на Родину.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Рейсы предназначаются для перевозки пассажиров, имеющих гражданство или право въезда в Россию, а также прошедших тестирование и получивших негативный результат на коронавирус (COVID-19). Чартерные рейсы вылетят 12, 19 и 26 декабря из Терминала 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Напомним, что с 26 ноября авиакомпания "Аэрофлот" также выполняет чартерные рейсы по маршруту Баку-Москва для вывоза граждан России. Полеты осуществляются дважды в неделю по четвергам и воскресеньям.

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Версия на азербайджанском языке "Ural Hava Yolları" Rusiya vətəndaşlarını Azərbaycandan geri daşıyacaq

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