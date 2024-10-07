"Уральские авиалинии" с конца октября начнут летать из Сочи в Баку

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 28 октября запускает новый рейс из Сочи в Баку.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 28 октября запускает новый рейс из Сочи в Баку.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Полеты будут выполняться два раза в неделю: из Сочи - по понедельникам и четвергам, обратные рейсы - по вторникам и пятницам.

Время в пути составит порядка 2 часов.

В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы в столицу Азербайджана из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского.

Согласно расписанию аэропорта Сочи, в октябре по данному маршруту будут летать также авиакомпании "Азимут" и "Азербайджанские авиалинии".