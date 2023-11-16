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Уралоглу: Турция считает приоритетом повышение потенциала Среднего коридора

Уралоглу: Турция считает приоритетом повышение потенциала Среднего коридора Турция считает одним из приоритетов повышение потенциала Среднего коридора.
Инфраструктура
16 ноября 2023 г. 16:33
Уралоглу: Турция считает приоритетом повышение потенциала Среднего коридора

Турция считает одним из приоритетов повышение потенциала Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на 7-м заседании министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств в Зангилане.

"Продолжается расширение транспортной инфраструктуры вдоль Среднего коридора. Однако, необходимо упростить процедуры пересечения границ. Мы должны принять и реализовать целостный подход к устранению барьеров в сфере транспорта и торговли, снижению затрат на транспортировку. В рамках организации мы должны отменить некоторые квоты, чтобы либерализовать перевозки в соответствии с нашими общими интересами", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс имеет большое значение для экономического развития и благосостояния тюркского мира.

"Кроме того, следует сделать доступным для стран региона переход через Каспийское море, который является одним из важных компонентов Среднего коридора. Уверен, что совместными усилиями мы превратим Каспийское море в конкурентоспособный маршрут", - добавил Уралоглу.

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