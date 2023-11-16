Уралоглу: Турция инвестировала $194 млрд в транспортный сектор

В 2002-2023 годах Турция инвестировала 194 млрд долларов в транспортный сектор.

В 2002-2023 годах Турция инвестировала 194 млрд долларов в транспортный сектор.

Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на 7-м заседании министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств в Зангилане.

"К 2053 году мы инвестируем в этот сектор еще 168 млрд долларов. Мы добились значительных успехов в развитии сферы сухопутного транспорта. А теперь наша главная цель - железные дороги", - сказал он.

По словам министра, кроме того планируется обеспечить более быструю транспортировку грузов, поступающих в Турцию по Среднему коридору, в Европу альтернативными путями.

"В связи с этим ведутся переговоры с Болгарией. Вместе с Болгарией, Венгрией и Сербией мы создали Совет министров транспорта, что также окажет серьезную поддержку развитию Среднего коридора", - сказал он.

Уралоглу также подчеркнул, что проект железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс позволит перевозить грузы из Великобритании в Китай.