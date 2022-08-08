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Упрощено приобретение билета на скоростной поезд Баку-Гянджа

Упрощено приобретение билета на скоростной поезд Баку-Гянджа С 10 августа билеты, приобретенные онлайн с официального сайта ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД) на скоростной пассажирский поезд, следующий по маршруту Баку-Гянджа-Баку, будут автоматически регистрироваться.
Инфраструктура
8 августа 2022 г. 11:31
Упрощено приобретение билета на скоростной поезд Баку-Гянджа

С 10 августа билеты, приобретенные онлайн с официального сайта ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД) на скоростной пассажирский поезд, следующий по маршруту Баку-Гянджа-Баку, будут автоматически регистрироваться.

Как сообщает Report со ссылкой АЖД, таким образом, пассажирам не нужно будет подходить к кассам после онлайн-бронирования.

Регистрацию электронных билетов пассажиров будут проверять проводники поезда с помощью специального аппарата. Онлайн-продажи билетов прекращаются за час до отправления поезда, однако после этого пассажиры могут подойти к кассе и приобрести билет в прежнем порядке. Если до отправки поезда остается более часа, пассажир может вернуть приобретенный билет через личный кабинет в соответствии с правилами возврата.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Gəncə qatarında yenilik edilib

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