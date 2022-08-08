Упрощено приобретение билета на скоростной поезд Баку-Гянджа

С 10 августа билеты, приобретенные онлайн с официального сайта ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД) на скоростной пассажирский поезд, следующий по маршруту Баку-Гянджа-Баку, будут автоматически регистрироваться.

С 10 августа билеты, приобретенные онлайн с официального сайта ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД) на скоростной пассажирский поезд, следующий по маршруту Баку-Гянджа-Баку, будут автоматически регистрироваться.

Как сообщает Report со ссылкой АЖД, таким образом, пассажирам не нужно будет подходить к кассам после онлайн-бронирования.