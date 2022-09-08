Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов

Управление комплектации технологического производства ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило три открытых тендера, объявленных в связи с закупкой специальных насосов, агрегатов для двигателей, их частей (1), производственных машин для

Управление комплектации технологического производства ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило три открытых тендера, объявленных в связи с закупкой специальных насосов, агрегатов для двигателей, их частей (1), производственных машин для эксплуатации мелиоративных и ирригационных объектов и гидротехнических сооружений - бульдозеров (2) и экскаваторов (3).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителями тендеров стали ЗАО Gidromaşservis, ООО Hayat Group и ЗАО Ramma.

Компаниям-победителям в общей сложности будет выплачено 10,972 млн манатов: 1,55 млн манатов, 1,84 млн манатов и 7,582 млн манатов соответственно.