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Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов

Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов Управление комплектации технологического производства ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило три открытых тендера, объявленных в связи с закупкой специальных насосов, агрегатов для двигателей, их частей (1), производственных машин для
Инфраструктура
8 сентября 2022 г. 14:11
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов

Управление комплектации технологического производства ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" завершило три открытых тендера, объявленных в связи с закупкой специальных насосов, агрегатов для двигателей, их частей (1), производственных машин для эксплуатации мелиоративных и ирригационных объектов и гидротехнических сооружений - бульдозеров (2) и экскаваторов (3).

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителями тендеров стали ЗАО Gidromaşservis, ООО Hayat Group и ЗАО Ramma.

Компаниям-победителям в общей сложности будет выплачено 10,972 млн манатов: 1,55 млн манатов, 1,84 млн манатов и 7,582 млн манатов соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Meliorasiya və su təsərrüfatı idarəsi 11 mln manatlıq 3 tenderə yekun vurub

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