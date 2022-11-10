Управление: Дорожная проблема села Моллалы будет решена

Дорога, ведущая в село Моллалы Огузского района, долгие годы не ремонтировалась и пришла в негодность. Непригодность сельской дороги поставила жителей в затруднительное положение.

Дорога, ведущая в село Моллалы Огузского района, долгие годы не ремонтировалась и пришла в негодность. Непригодность сельской дороги поставила жителей в затруднительное положение.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили местные жители.

По их словам, 5-километровая дорога находится в плачевном состоянии. Сельская дорога ни разу не ремонтировалась. Неровности на дороге мешают нормальному движению автомобилей.

В Управлении эксплуатации дорог №11 при Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана местному бюро Report сообщили, что 5-километровая дорога до села Моллалы включена в инвестиционную программу, и в скором времени в село будет проложена дорога с асфальтовым покрытием.