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Управление: Дорожная проблема села Моллалы будет решена

Управление: Дорожная проблема села Моллалы будет решена Дорога, ведущая в село Моллалы Огузского района, долгие годы не ремонтировалась и пришла в негодность. Непригодность сельской дороги поставила жителей в затруднительное положение.
Инфраструктура
10 ноября 2022 г. 17:34
Управление: Дорожная проблема села Моллалы будет решена

Дорога, ведущая в село Моллалы Огузского района, долгие годы не ремонтировалась и пришла в негодность. Непригодность сельской дороги поставила жителей в затруднительное положение.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили местные жители.

По их словам, 5-километровая дорога находится в плачевном состоянии. Сельская дорога ни разу не ремонтировалась. Неровности на дороге мешают нормальному движению автомобилей.

В Управлении эксплуатации дорог №11 при Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана местному бюро Report сообщили, что 5-километровая дорога до села Моллалы включена в инвестиционную программу, и в скором времени в село будет проложена дорога с асфальтовым покрытием.

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Версия на азербайджанском языке ФотоOğuzun Mollalı kəndinin yol problemi - rəsmi qurum həll olunacağına vəd verir

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