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United Airlines оштрафовали на $1,9 млн

United Airlines оштрафовали на $1,9 млн Министерство транспорта США в пятницу оштрафовало американскую авиакомпанию United Airlines на 1,9 млн долларов США за долгое нахождение самолетов на летном поле.
Инфраструктура
25 сентября 2021 г. 07:14
United Airlines оштрафовали на $1,9 млн

Министерство транспорта США в пятницу оштрафовало американскую авиакомпанию United Airlines на 1,9 млн долларов США за долгое нахождение самолетов на летном поле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Минтранс США сегодня оштрафовал United Airlines на $1,9 млн за нарушение федеральных законов и правил, которое запрещает самолетам длительное время находиться на летном поле", - говорится в сообщении.

По информации Минтранса, расследование показало, что авиакомпания с декабря 2015 года по февраль 2021 год позволила самолетам, выполнявшим 20 внутренних и пять международных рейсов, оставаться на летном поле на долгий период без высадки пассажиров.

Как отметили в пресс-службе, правило о запрете задержки на летном поле в аэропортах США гласит, что "самолетам с 30 и более пассажирскими местами на борту запрещается находиться на летном поле дольше трех часов, если это внутренний рейс, и более четырех часов, если международный, без предоставления пассажирам возможности покинуть борт.

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