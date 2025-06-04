Умидулла Ибрагимов: Азербайджан и Узбекистан продолжают развивать транспортно-логистическое сотрудничество

Умидулла Ибрагимов: Азербайджан и Узбекистан продолжают развивать транспортно-логистическое сотрудничество

Вторая встреча экспертного совета Азербайджана и Узбекистана свидетельствует о продолжающемся развитии сотрудничества, в первую очередь в сферах транспорта и логистики.

Как передает Report, об этом журналистам заявил руководитель проекта "Стратегия развития цифровизации транспортных коридоров", советник первого зампредседателя "Узбекских железных дорог" Умидулла Ибрагимов.

По его словам, увеличение экспорта транспортных услуг Азербайджана и Узбекистана также демонстрирует эту тенденцию.

"Сегодняшняя встреча будет способствовать продолжению различных инициатив по углублению сотрудничества и связей Центральной Азии и Южного Кавказа в сфере логистики", - подытожил он.