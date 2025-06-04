О нас

Умидулла Ибрагимов: Азербайджан и Узбекистан продолжают развивать транспортно-логистическое сотрудничество

Умидулла Ибрагимов: Азербайджан и Узбекистан продолжают развивать транспортно-логистическое сотрудничество Умидулла Ибрагимов: Азербайджан и Узбекистан продолжают развивать транспортно-логистическое сотрудничество
Инфраструктура
4 июня 2025 г. 10:43
Умидулла Ибрагимов: Азербайджан и Узбекистан продолжают развивать транспортно-логистическое сотрудничество

Вторая встреча экспертного совета Азербайджана и Узбекистана свидетельствует о продолжающемся развитии сотрудничества, в первую очередь в сферах транспорта и логистики.

Как передает Report, об этом журналистам заявил руководитель проекта "Стратегия развития цифровизации транспортных коридоров", советник первого зампредседателя "Узбекских железных дорог" Умидулла Ибрагимов.

По его словам, увеличение экспорта транспортных услуг Азербайджана и Узбекистана также демонстрирует эту тенденцию.

"Сегодняшняя встреча будет способствовать продолжению различных инициатив по углублению сотрудничества и связей Центральной Азии и Южного Кавказа в сфере логистики", - подытожил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlığı inkişaf etdirir
Версия на английском языке Umidulla Ibragimov: Azerbaijan and Uzbekistan continue to develop transport and logistics cooperation

Экслюзивные новости

Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi