Умберто де Претто: Объем транзитных перевозок через Средний коридор достиг рекордного уровня

Объем транзитных перевозок через Средний коридор в последние годы значительно вырос, достигнув рекордных значений.

Объем транзитных перевозок через Средний коридор в последние годы значительно вырос, достигнув рекордных значений.

Об этом в интервью Report заявил Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто.

По его словам, Средний коридор играет стратегическую роль не только с экономической, но и с политической точки зрения:

"Этот маршрут укрепляет стратегические связи между Китаем и Европейским Союзом. Его растущая значимость постоянно обсуждается на международных форумах. Однако существующие вызовы, такие как нестабильные тарифы, высокие логистические издержки и сбои в цепочках поставок, сдерживают реализацию его полного потенциала".

Де Претто отметил, что оптимизация транзитных расходов и повышение прозрачности являются ключевыми приоритетами для повышения эффективности перевозок:

"Необходимо усилить межгосударственную координацию, внедрить единую тарифную политику и развивать цифровые решения. Кроме того, улучшение грузоперевозок через Каспийское море, включая увеличение флота RO-PAX и модернизацию портовой инфраструктуры, сократит время ожидания и повысит привлекательность коридора".

Он также указал, что в 2022 году по коридору было перевезено 19 400 транспортных средств, тогда как в 2015 году этот показатель составлял всего 3000–5000. По прогнозам, к 2025 году эта цифра может достигнуть 40 000.

Ссылаясь на данные Всемирного банка, де Претто подчеркнул, что к 2030 году объем грузоперевозок по Среднему коридору может составить 11 миллионов тонн, а время транзита сократится вдвое. Особое внимание следует уделить модернизации инфраструктуры и развитию логистических центров при поддержке международных финансовых институтов, заключил он.