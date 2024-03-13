Умайра Тагиева: Развитие регионального сотрудничества важно для решения водной проблемы

Азербайджан считает необходимым развитие регионального сотрудничества для решения водной проблемы.

Азербайджан считает необходимым развитие регионального сотрудничества для решения водной проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на церемонии открытия международной конференции Baku Water Week.

По ее словам, большая часть запасов воды в Азербайджане формируется за счет трансграничных вод: К сожалению, соседние страны не присоединились к Хельсинкской международной водной конвенции, что отрицательно сказывается на возможностях сотрудничества, сказала она.

"153 страны мира используют трансграничные воды. Около 3 млрд человек проживает в бассейнах рек, проходящих по территории нескольких стран. По этой причине мы должны обратить внимание стран региона на то, насколько важно наладить международное сотрудничество", - сказала она.

Замминистра отметила, что фермеры в регионах больше страдают от нехватки воды, чем городское население: "Эта проблема стала более актуальной в последние годы. В Азербайджане для ее решения создана государственная комиссия и проводятся институциональные реформы. Глобальное потепление, рост населения, изменение стандартов жизни, развитие экономики страны и другие факторы увеличивают спрос на воду, что в свою очередь требует реализации срочных мер".