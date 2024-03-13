Умайра Тагиева: Развитие регионального сотрудничества важно для решения водной проблемы

Азербайджан считает необходимым развитие регионального сотрудничества для решения водной проблемы.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на церемонии открытия международной конференции Baku Water Week.
По ее словам, большая часть запасов воды в Азербайджане формируется за счет трансграничных вод: К сожалению, соседние страны не присоединились к Хельсинкской международной водной конвенции, что отрицательно сказывается на возможностях сотрудничества, сказала она.
"153 страны мира используют трансграничные воды. Около 3 млрд человек проживает в бассейнах рек, проходящих по территории нескольких стран. По этой причине мы должны обратить внимание стран региона на то, насколько важно наладить международное сотрудничество", - сказала она.
Замминистра отметила, что фермеры в регионах больше страдают от нехватки воды, чем городское население: "Эта проблема стала более актуальной в последние годы. В Азербайджане для ее решения создана государственная комиссия и проводятся институциональные реформы. Глобальное потепление, рост населения, изменение стандартов жизни, развитие экономики страны и другие факторы увеличивают спрос на воду, что в свою очередь требует реализации срочных мер".