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Умайра Тагиева: Развитие регионального сотрудничества важно для решения водной проблемы

Умайра Тагиева: Развитие регионального сотрудничества важно для решения водной проблемы Азербайджан считает необходимым развитие регионального сотрудничества для решения водной проблемы.
Инфраструктура
13 марта 2024 г. 12:42
Умайра Тагиева: Развитие регионального сотрудничества важно для решения водной проблемы

Азербайджан считает необходимым развитие регионального сотрудничества для решения водной проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева на церемонии открытия международной конференции Baku Water Week.

По ее словам, большая часть запасов воды в Азербайджане формируется за счет трансграничных вод: К сожалению, соседние страны не присоединились к Хельсинкской международной водной конвенции, что отрицательно сказывается на возможностях сотрудничества, сказала она.

"153 страны мира используют трансграничные воды. Около 3 млрд человек проживает в бассейнах рек, проходящих по территории нескольких стран. По этой причине мы должны обратить внимание стран региона на то, насколько важно наладить международное сотрудничество", - сказала она.

Замминистра отметила, что фермеры в регионах больше страдают от нехватки воды, чем городское население: "Эта проблема стала более актуальной в последние годы. В Азербайджане для ее решения создана государственная комиссия и проводятся институциональные реформы. Глобальное потепление, рост населения, изменение стандартов жизни, развитие экономики страны и другие факторы увеличивают спрос на воду, что в свою очередь требует реализации срочных мер".

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Su probleminin həllində regional əməkdaşlıq edə bilmirik"

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