Улучшено водоснабжение более 150 тысяч гектаров земель в Карабахе и прилегающих районах

Улучшено водоснабжение более 150 тысяч гектаров земель в Карабахе и прилегающих районах

В Тертерском районе восстановлены Суговушанское водохранилище и магистральный канал протяженностью 5,2 км.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом журналистам заявил представитель Агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Гулиев.

По его словам, общая емкость водохранилища составляет 5,86 млн кубометров, а пропускная способность магистрального канала — 70 кубометров в секунду. "По итогам проведенных работ улучшено водоснабжение около 96 тысяч гектаров посевных площадей в Тертерском, Геранбойском, Бардинском, Евлахском, Агдамском и Агджабединском районах", - сказал представитель агентства.

Гулиев отметил, что реконструирован левобережный магистральный оросительный канал Тертерчай, длина которого составляет 20 км, а пропускная способность — 21 кубометр в секунду. С вводом его в эксплуатацию улучшено водоснабжение около 30 тысяч гектаров территорий в Тертерском, Бардинском, Геранбойском и Евлахском районах.

"Также полностью восстановлены Хачинчайское водохранилище и канал протяженностью 7 км. Объем водохранилища составляет 23 млн кубометров, пропускная способность канала — 4 кубометра в секунду. В результате реализации проекта улучшено водоснабжение 7 тысяч гектаров территории Агдамского района", - сказал он.

Представитель агентства добавил, что среди восстановленных объектов – водохранилища Кёнделенчай-1, Кёнделенчай-2 и Нижний Кёнделенчай (общий объем 15,5 миллиона кубометров). Благодаря этому улучшено ирригационное обеспечение 6,2 тысячи гектаров территории Физулинского района.

"В результате строительства Забухчайского водохранилища и магистрального трубопровода протяженностью 51,6 км обеспечено водоснабжение 12,1 тысячи гектаров территории в Губадлинском и Зангиланском районах", - подытожил он.