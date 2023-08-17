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Улучшено питьевое водоснабжение жилого комплекса ”Гобу Парк"

Улучшено питьевое водоснабжение жилого комплекса ”Гобу Парк" За счет проведения регулировочных работ в сетях и установки новых насосных установок Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана улучшило питьевое водоснабжение жилого комплекса “Гобу Парк”, построенного для вынужденных переселенцев во I
Инфраструктура
17 августа 2023 г. 15:34
Улучшено питьевое водоснабжение жилого комплекса ”Гобу Парк

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана провело регулировочные работы в сетях и установила новые насосные устройства, что улучшило питьевое водоснабжение жилого комплекса “Гобу Парк”, построенного для вынужденных переселенцев во II жилом массиве поселка Локбатан Гарадагского района города Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Насосная станция № 1 в поселке Локбатан ранее обеспечивала питьевой водой поселок, а также два центральных резервуара емкостью 5 тыс. и 2 тыс. кубометров. После строительства ”Гобу Парк" водоснабжение здесь осуществлялось тоже за счет этой станции. Расширение жилого комплекса, рост населения во II жилом массиве Локбатана увеличили спрос на воду. Поскольку мощность насосной станции была не удовлетворяла возросший спрос, для обеспечения “Гобу Парк” питьевой водой был установлен дополнительный агрегат. Тем самым устранена проблема с водоснабжением жилого комплекса. В то же время после установки нового агрегата была усилена подача воды во II жилой массив с помощью имеющихся насосов.

В настоящее время ведутся работы по устранению проблемы с водоснабжением улицы Рафаэля Салманова и 6-го массива 4-й улицы поселка Локбатан.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Qobu Park” yaşayış kompleksinin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılıb

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