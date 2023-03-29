Улучшается водоснабжение приграничных сел Газахского района

ОАО "Азерсу" улучшает питьевое водоснабжение приграничных сел Гаймаглы, Асланбейли и Кемерли в Газахском районе Азербайджана.

ОАО "Азерсу" улучшает питьевое водоснабжение приграничных сел Гаймаглы, Асланбейли и Кемерли в Газахском районе Азербайджана.

Об этом Report сообщили в "Азерсу".

Согласно информации, проект реализуется за счет государственных средств. В этих селах до сих пор не было централизованных систем питьевого водоснабжения.

Согласно утвержденному проекту, питьевая вода будет подаваться в села из 4 новых субартезианских скважин. В рамках проекта также планируется строительство насосных станций и резервуаров. В настоящее время продолжается прокладка магистральных и сетевых водоводов. В рамках проекта запланировано строительство 14 км магистральных и 76 км сетевых водоводов. На сегодняшний день построено 2 км магистральных и 53 км сетевых водопроводов.

Работы в рамках проекта планируется завершить к лету 2023 года. Новая инфраструктура позволит улучшить водоснабжение трех сел Газахского района с населением до 10 тыс. человек.