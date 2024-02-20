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Улучшается питьевое водоснабжение Ходжалы

Улучшается питьевое водоснабжение Ходжалы Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана улучшает снабжение питьевой водой города Ходжалы.
Инфраструктура
20 февраля 2024 г. 15:29
Улучшается питьевое водоснабжение Ходжалы

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана улучшает снабжение питьевой водой города Ходжалы.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, для улучшения водоснабжения города принято решение прорыть 2 новых субартезианских колодца, один из которых уже готов к эксплуатации, рытье второго продолжается.

Новые субартезианские колодцы в будущем обеспечат город круглосуточной питьевой водой.

В Ходжалы также осуществляется расширение уже существующих систем питьевого водоснабжения и канализации. С целью обеспечения подключения к сетям новых зданий прокладываются дополнительные линии водоснабжения.

Отмечается, что в части города Ходжалы имеется централизованная распределительная водопроводная сеть, однако канализационная сеть охватывает лишь небольшую часть города и непригодна для использования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalı şəhərinin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

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