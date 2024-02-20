Улучшается питьевое водоснабжение Ходжалы

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана улучшает снабжение питьевой водой города Ходжалы.
Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, для улучшения водоснабжения города принято решение прорыть 2 новых субартезианских колодца, один из которых уже готов к эксплуатации, рытье второго продолжается.
Новые субартезианские колодцы в будущем обеспечат город круглосуточной питьевой водой.
В Ходжалы также осуществляется расширение уже существующих систем питьевого водоснабжения и канализации. С целью обеспечения подключения к сетям новых зданий прокладываются дополнительные линии водоснабжения.
Отмечается, что в части города Ходжалы имеется централизованная распределительная водопроводная сеть, однако канализационная сеть охватывает лишь небольшую часть города и непригодна для использования.