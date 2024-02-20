Улучшается питьевое водоснабжение Ходжалы

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана улучшает снабжение питьевой водой города Ходжалы.

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана улучшает снабжение питьевой водой города Ходжалы.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, для улучшения водоснабжения города принято решение прорыть 2 новых субартезианских колодца, один из которых уже готов к эксплуатации, рытье второго продолжается.

Новые субартезианские колодцы в будущем обеспечат город круглосуточной питьевой водой.

В Ходжалы также осуществляется расширение уже существующих систем питьевого водоснабжения и канализации. С целью обеспечения подключения к сетям новых зданий прокладываются дополнительные линии водоснабжения.

Отмечается, что в части города Ходжалы имеется централизованная распределительная водопроводная сеть, однако канализационная сеть охватывает лишь небольшую часть города и непригодна для использования.