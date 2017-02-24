Улучшается обеспечение населения экологически чистой водой

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения населения экологически чистой водой.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в результате осуществленных в Азербайджане последовательных мер, направленных на улучшение обеспечения населения качественной питьевой водой, в 2007-2016 годах в 384 населенных пунктах с населением более 620 тысяч человек по 24 районам были сооружены водоочистные установки модульного типа, построены и сданы в эксплуатацию 6143 водораспределительных пункта.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения населения страны, использующего воду рек Кура и Араз, а также другие водные источники, качественной питьевой водой, для сооружения в 100 населенных пунктах с населением более 64 тысяч человек по 18 районам водоочистных установок модульного типа из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики выделено 16 млн манатов.