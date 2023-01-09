Улицы и проспекты Баку ночью очистили от снега

Сегодня с ночных часов коммунальные службы Исполнительной власти города Баку и соответствующие ведомства в усиленном режиме осуществляли уборку выпавшего снега с улиц, проспектов и пешеходных тротуаров, перед автобусными остановками и станциями метро.

Сегодня с ночных часов коммунальные службы Исполнительной власти города Баку и соответствующие ведомства в усиленном режиме осуществляли уборку выпавшего снега с улиц, проспектов и пешеходных тротуаров, перед автобусными остановками и станциями метро.

Как сообщили Report в ИВ города Баку, дороги были обработаны солью и химическими веществами.

С 05:00 утра интенсивность работ была повышена. В течение ночи высокопоставленные представители исполнительной власти города Баку и районов столицы находились на местах и ​​осуществляли контроль за проводимыми работами.

Помимо центральных улиц, уборочные работы проводятся также в пригородных поселках и ​​жилых массивах Баку.