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Улица Джалила Мамедгулузаде в Баку капитально ремонтируется

Улица Джалила Мамедгулузаде в Баку капитально ремонтируется В соответствии с "Инвестиционной программой" на 2022 год, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту улицы Джалила Мамедгулузаде (1 440 метров) в Насиминском районе Баку.
Инфраструктура
19 мая 2022 г. 17:18
Улица Джалила Мамедгулузаде в Баку капитально ремонтируется

В соответствии с "Инвестиционной программой" на 2022 год, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту улицы Джалила Мамедгулузаде (1 440 метров) в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, ремонтные работы ведутся на 600-метровом участке от улицы Насиб бека Юсифбейли до улицы Азера Алиева и на 840-метровом участке от улицы Бакиханова до улицы Алибека Гусейнзаде.

В этом году агентство отремонтировало в Насиминском районе улицы общей протяженностью 1 521 метр: улицы Наджаф бека Везирова (360 метров), Гусейнгулу Сарабского (220 метров), братьев Мардановых (286 метров), Агададаша Гурбанова (295 метров) и Мустафы бека Топчубашова (360 метров).

В прошлом году в рамках "Инвестиционной программы" в Насиминском районе ремонтные работы были проведены на улицах общей протяженностью 6,4 км.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi əsaslı təmir edilir

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