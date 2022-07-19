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Улица Асифа Асадуллаева в Баку ремонтируется

Улица Асифа Асадуллаева в Баку ремонтируется Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонт улицы Асифа Асадуллаева в Сабунчинском районе Баку.
Инфраструктура
19 июля 2022 г. 15:51
Улица Асифа Асадуллаева в Баку ремонтируется

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонт улицы Асифа Асадуллаева в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, старое асфальтобетонное покрытие улицы было отфрезеровано, а также обновлены пешеходные тротуары на 2000 п/м вдоль улицы. В настоящее время, в соответствии со "Строительными нормами и правилами", на участке ведутся работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия. Уже завершены работы по укладке первого слоя асфальтового покрытия на 600-метровом участке улицы.

В этом году планируется отремонтировать 12,7 км улиц в Сабунчинском районе.

В прошлом году агентство отремонтировало 9 км улиц в этом районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Asif Əsədullayev küçəsi təmir olunur

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