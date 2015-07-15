Улица Агасадыга Герайбейли в Бинагадинском районе будет закрыта

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Начались ремонтно-строительные работы на улице Агасадыга Герайбейли на территории Бинагадинского района. Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис", протяженность дороги составляет 600 м, а средняя ширина - 16 м.

Прежний асфальтобетонный слой дороги уже снимается и вывозится с данной территории. В целом, планируется прокладка нового асфальтобетонного покрытия на площади 9 500 кв. м.

На улице А.Герайбейли также предусматривается замена устаревшей брусчатки на отрезке протяженность 950 м.

Вдоль дороги при необходимости будет заменено 950 погонных метров брусчатки.

Кроме того, планируется установка новой канализационно-дождевой системы, дождевых решеток, люков и т.д.

Для завершения проводимых под контролем министерства транспорта и ОАО "Азерйолсервис" необходимых работ в предусмотренные сроки к ремонту привлечено необходимое количество работников и техники. За время проводимых на улице ремонтных работ планируется частичное ограничение движения транспорта.