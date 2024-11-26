"Улетная пятница" от AZAL: скидки до 30%

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает скидочную акцию "Улетная пятница", чтобы сделать путешествия более доступными для пассажиров.
Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, с 26 ноября по 1 декабря пассажиры смогут приобрести авиабилеты со скидкой до 30% по более чем 50 регулярным международным направлениям AZAL. Предложение доступно на рейсах авиакомпании, выполняемых с 30 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года.
Скидка распространяется на тарифы эконом-бюджет, премиум-эконом, бизнес-класса, но не применяется к налогам и сборам.
Отметим, что акция не действует в пиковые периоды, а также на кодшеринговых, чартерных и внутренних рейсах. Количество билетов по сниженной цене ограничено.
Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте
"Желаем приятных полетов и незабываемых путешествий с AZAL!", - говорится в заявлении AZAL.