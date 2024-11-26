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"Улетная пятница" от AZAL: скидки до 30%

"Улетная пятница" от AZAL: скидки до 30% Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает скидочную акцию "Улетная пятница", чтобы сделать путешествия более доступными для пассажиров.
Инфраструктура
26 ноября 2024 г. 09:42
Улетная пятница от AZAL: скидки до 30%

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает скидочную акцию "Улетная пятница", чтобы сделать путешествия более доступными для пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, с 26 ноября по 1 декабря пассажиры смогут приобрести авиабилеты со скидкой до 30% по более чем 50 регулярным международным направлениям AZAL. Предложение доступно на рейсах авиакомпании, выполняемых с 30 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Скидка распространяется на тарифы эконом-бюджет, премиум-эконом, бизнес-класса, но не применяется к налогам и сборам.

Отметим, что акция не действует в пиковые периоды, а также на кодшеринговых, чартерных и внутренних рейсах. Количество билетов по сниженной цене ограничено.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines. Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.

"Желаем приятных полетов и незабываемых путешествий с AZAL!", - говорится в заявлении AZAL.

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Версия на английском языке Skyward Friday from AZAL: Up to 30% discount on flight tickets
Версия на азербайджанском языке AZAL-dan “Uçuran Cümə” kampaniyası: aviabiletlərə 30%-ə qədər endirim

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