"Улетная пятница" от AZAL: скидки до 30%

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает скидочную акцию "Улетная пятница", чтобы сделать путешествия более доступными для пассажиров.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает скидочную акцию "Улетная пятница", чтобы сделать путешествия более доступными для пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, с 26 ноября по 1 декабря пассажиры смогут приобрести авиабилеты со скидкой до 30% по более чем 50 регулярным международным направлениям AZAL. Предложение доступно на рейсах авиакомпании, выполняемых с 30 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Скидка распространяется на тарифы эконом-бюджет, премиум-эконом, бизнес-класса, но не применяется к налогам и сборам.

Отметим, что акция не действует в пиковые периоды, а также на кодшеринговых, чартерных и внутренних рейсах. Количество билетов по сниженной цене ограничено.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az , через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines. Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app .

"Желаем приятных полетов и незабываемых путешествий с AZAL!", - говорится в заявлении AZAL.