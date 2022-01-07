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Украинский лоукостер разрешил бесплатную перевозку багажа

Украинский лоукостер разрешил бесплатную перевозку багажа Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline временно сделала бесплатной перевозку багажа по своим самым недорогим тарифам Light
Инфраструктура
7 января 2022 г. 15:13
Украинский лоукостер разрешил бесплатную перевозку багажа

Украинская бюджетная авиакомпания Bees Airline временно сделала бесплатной перевозку багажа по своим самым недорогим тарифам Light.

Как сообщили в пресс-службе лоукостера, акция будет действовать с 7 по 14 января.

В этот период пассажиры, которые купят билеты SMART по цене самого низкого уровня тарифа LIGHT смогут бесплатно путешествовать с багажом до 23 кг. По умолчанию этот тариф включает только ручную кладь.

Совершить такой перелет нужно до 31 октября 2022 года.

"Количество билетов не ограничено, но условия действуют только до 14 января. А если ты путешествуешь в Гянджу (Азербайджан), то можешь прихватить бесплатно даже до 32 кг", - отметили в компании.

Напомним, ранее украинский лоукостер Bees Airline получил разрешение на полеты в Гянджу из Одессы

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Версия на английском языке Ukrainian low-cost airline makes baggage transportation free

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