Украинские компании планируют принять участие в строительстве ветки метрополитена в Баку

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Украинские компании рассчитывает принять участие в реализации проекта строительства дополнительной ветки метрополитена в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

"Украинские строители очень хорошо себя зарекомендовали и могут принять участие не только в строительстве метрополитена в Ашхабаде, а также и в строительстве метрополитена в Баку", - сказал он на брифинге в Киеве.

По словам Г.Зубко, речь идет о строительстве дополнительной ветки бакинского метро, реализация которого запланирована на 2016-2017 гг.