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Украинская авиакомпания МАУ отложила возобновление полетов в Азербайджан

Украинская авиакомпания МАУ отложила возобновление полетов в Азербайджан Ранее авиакомпания заявила о возобновлении прямых регулярных рейсов из Киева в Баку с 30 декабря
Инфраструктура
30 декабря 2020 г. 10:05
Украинская авиакомпания МАУ отложила возобновление полетов в Азербайджан

Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” (МАУ) на месяц перенесла возобновление прямых регулярных рейсов из Киева в Баку.

Как передает Report со ссылкой на отраслевое издание avianews.com, это связано с решением властей Азербайджана продлить действие карантинных ограничений.

В частности, власти страны 25 декабря продлили ограничение на выполнение международных регулярных рейсов в Азербайджан до 31 января 2021 года. Это зафиксировано в сообщении для летного состава NOTAM A0169/20.

"Возобновление регулярных международных рейсов в Азербайджан возможно только после разрешения правительства страны с учетом эпидемиологической ситуации", – говорится в NOTAM.

Как сообщалось, ранее авиакомпания МАУ заявила о возобновлении прямых регулярных рейсов из Киева в Баку с 30 декабря и открыла продажу билетов.

Ранее МАУ не восстанавливала прямые рейсы в Баку из-за войны в Карабахе осенью 2020 года, что потенциально могло повлиять на безопасность полетов. Позже власти Азербайджана ограничили открытие новый рейсов, аргументируя это карантинными мерами из-за пандемии COVID-19.

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