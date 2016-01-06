Украина запускает альтернативный транзитный маршрут в Китай через Азербайджан

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Украина запускает альтернативный транзитный маршрут в Китай после того, как Россия запретила транзит грузов в Казахстан через свою территорию.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, 15 января из Ильичевска отправится тестовый рейс контейнерного поезда по маршруту Украина - Грузия - Азербайджан - Казахстан - Китай.

"Данный маршрут является новым направлением "Шелкового пути" и альтернативой российского маршрута. Он включает паромные переправы Ильичевск - Батуми и Алят - Актау-Порт и должен стать конкурентным в сравнении с традиционным сухопутным маршрутом", - говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины.

В ведомстве отметили, что возможности проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута были презентованы потенциальным отправителям еще 16 ноября 2015 года на роуд-шоу и 3 декабря 2015 года на Международном форуме "Соединяя Европу и Азию: новый взгляд на формирование системы трансконтинентальных маршрутов" в городе Одесса.